خريبكة ..”مسمكة” تشعل نار الخلاف بين قائد جماعة أولاد عبدون و نائب جماعي

قادت الصدفة ان نعاين تفاصيل خلاف كاد أن يتطور إلى ما لايحمد عقباه بين قائد جماعة أولاد عبدون ونائب بنفس الجماعة …نسرد التفاصيل بلغتنا المفهومة درءا لأي تحريف

الساعة تشير تقريبا الى الثالثة والنصف ..كانت الأجواء عادية بالمسمكة المختصة بطهي السمك وتقديمه للزبائن قبل أن تحل لجنة مختلطة لينفجر الوضع ..

هذا اللجنة.. ومن خلال المعاينة اديالنا للوضع بصفتنا الصحفية كانت مركزة بشكل كبير على ” الرخصة ” ..بعد اخد ورد طفيف بين القائد واحد المستخدمين نودي هاتفيا على نائب جماعي والذي حل على وجه السرعة ..

المسؤول الجماعي اعتبر حلول اللجنة “زوج المرات” للمطالبة بالرخصة امر “فيه مافيه” وهو الذي قال صارخا في وجه القائد ..”هذا شطط في استعمال السلطة ” قبل أن يجيب القائد …الشطط كون جيتك بوحدي ..هادي لجنة عطينا الرخصة اديالك ..”

المسؤول الجماعي عبر عن استغرابه من حلول اللجنة اكثر من مرة معتبرا ذلك محاولة للتأثير عن مكانة المسمكة بل ردد في اكثر من مرة ..هذا شطط هذا تخويف مطالبا باحترام المكان الذي كان يضم بعض الزبناء

“مشا الكلام وجا ” ..الاعصاب تشنجت بين القائد والمسؤول الجماعي بينما العبارة الاكثر تداولا بين الاثنين ..”الرخصة ارسلتها لك مع المقدم والقائد : ماوصلتنيش ”

بقا الوضع متأزم لدقائق ..الأوداج منتفخة والصراخ ماخلاش الاطراف توصل لحل …وبينما الوضع على هذا الحال سيزداد توثرا بعد توفر شكوك حول قيام شيخ قروي بتصوير الوقائع ..في هذا اللحظة تم الاستيلاء على هاتف المقدم وكانت الفوضى قد عمت المكان يرافقها قول واحد ووحيد ” ماعندكش الحق تصور ..خاصك تصريح من عند الوكيل والمقدم ..ماكنصورش ماكنصورش …

استرداد الهاتف خفف من التوثر قليلا ..لكن السؤال حول ” الرخصة ” ظل قائما ..”

القائد للمسؤول الجماعي ..واش عندك الرخصة فيها بيع السمك وطهيه والثاني ..كاينة قبل أن يكرر القائد سؤاله ..فيها البيع والطهي ؟

بدأ الوضع يهدأ نسبيا ..لكن القائد كان يكرر ” الرخصة خاصها تكون معلقة ” باش نعرف ابعاد الاشتغال اديال المسمكة ..

بعد أخد ورد ..بدأ الحوار يعرف طريقه الى العقول .. سجلت اللجنة بعض المعلومات …تخلل الوضع حديث عن ” سابق المعرفة ” وانت راجل مزيان ..ابتسامات ..”دارت بوسان” فانسحبت اللجنة واتسحبنا …!!!!