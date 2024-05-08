احجيرة: الحكومة نجحت في الوفاء بتعهداتها خلال سنتين ونصف

هبة بريس – الرباط

أكد رئيس الفريق الاستقلال بمجلس النواب، عمر احجيرة، أن الحكومة نجحت حلاا سنتين ونصف وليس ولاية او ولايتين في الوفاء بتعهداتها الواردة في البرنامج الحكومي وفي أن تحول كل هذه التحديات والأزمات إلى فرص، ولم يسجل عليها أنها ارتهنت لنهج سياسة التبرير والاختباء وراء الأزمات.

وقال حجيرة في كلمته بجلسة مناقشة الحصيلة الحكومية بمجلس النواب، يومه الأربعاء،” فقط سنتين ونصف من عمر هذه الحكومة، والتي لم تتكلم كثيرا لأن الوقت كان للإنجاز والوفاء بالعهود وتجاوز التحديات المختلفة التي اجتمعت في وقت واحد والتي غالبا ما ستدعونا في نصف الولاية المقبلة الى تعزيز التواصل الناجع مع المغاربة لتعزيز الثقة التي تحظى بها هذه الحكومة وكذا الاشتغال على تسريع مجموعة أخرى من الإصلاحات والاوراش التي تضمنها البرنامج الحكومي كالجهوية والطاقات النظيفة والاقتصاد الدائري وتطوير جهود التغلب على الإجهاد المائي بالإضافة لمعالجة بعض النواقص وعلى رأسها معضلة التشغيل، والتي ترجع بالأساس الى ارتفاع نسبة البطالة بالعالم القروي نتيجة توالي سنوات الجفاف وانخفاض النشاط الفلاحي.”

وأضاف رئيس الفريق الاستقلالي قائلا “إننا أمام حكومة نجحت، ليس فقط في رفع التحديات الاستثنائية التي خلقتها كل هذه الازمات المتزامنة وتحويلها الى فرص حقيقية للتنمية ولم ترتهن للشكوى والاختباء وراء الاعذار، بل تألقت في تحويل بلادنا الى منارة لعدد كبير من الدول التي تنبهر بما تحققه بلادنا”