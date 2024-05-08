شوكي: ما حققته حكومة أخنوش في نصف ولايتها يتجاوز ما حققته بعض الحكومات طيلة ولاياتها

هبة بريس

أكد محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، يومه الأربعاء بمجلس النواب، في جلسة عمومية خصصت لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة،أن ما حققته حكومة أخنوش مستعينة بأغلبيتها البرلمانية والمساندين لها طيلة 30 شهرا، يتجاوز ما حققته بعض الحكومات طيلة ولاياتها كاملة، لافتا إلى أن إنجازات حكومة أخنوش “استثنائية ولا ينكرها إلا جاحد”، على حد قوله.

واعتبر محمد شوكي، أن التاريخ السياسي لبلادنا لن ينسى السياسات الاجتماعية العميقة التي بصمت عليها حكومة أخنوش ونقشت اسمها في سجل الفخر والاعتزاز، مشيدا بنجاح الحكومة في تحقيق الانتقال الاجتماعي بالمملكة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.

وأوضح القيادي التجمعي، أن الحصيلة المرحلية همت كل المغاربة بمختلف فئاتهم الاجتماعية والعمرية والترابية والجنسية، واحترمت الكرامة والعدالة الاجتماعية والإنصاف وتكافؤ الفرص، مضيفا أن الحكومة الحالية أثبتت بالملموس أن الالتزام بتفعيل ركائز الدولة الاجتماعية ليس مجرد شعارات انتخابية عابرة، بل هو التزام مع جلالة الملك وواجب دستوري لا تراجع عنه.

وأبرز شوكي، أن الحكومة التي يقودها حزب “الحمامة”، لم تختبئ وراء التبريرات والذرائع الوطنية والدولية رغم قساوة الاكراهات، حيث وضعت هدفها الأول والأخير المواطن مهما كانت وضعيته، وليس لتحقيق المكاسب الحزبية والانتخابية.

وأفاد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار في معرض كلمته داخل قبة البرلمان، أن اعتماد ورش الدعم المباشر للأسر المغربية الذي يعود الفضل فيه رؤية ومبادرة لجلالة الملك، من اللحظات الوطنية الاستثنائية في القرن 21 والتي ستظل عالقة في تاريخ بلادنا لافتا إلى أن ذلك تجسيد قوي وواقعي وملموس لشعار الدولة الاجتماعية.

وأشار شوكي، إلى أن حكومة أخنوش نجحت في تعميم التعويضات العائلية، والذي يدخل في إطار برنامج أشمل وهو برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي أعلن عنه الملك محمد السادس.