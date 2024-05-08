السياقة الاستعراضية تسقط سائق “تريبورتور” في قبضة أمن البيضاء

2024-05-08 / 15:10
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بن مسيك بمدينة الدار البيضاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، يشتبه في تورطه في سياقة دراجة نارية ثلاثية العجلات بطريقة استعراضية وخطيرة بالشارع العام وتعريض أمن المواطنين وسلامتهم الجسدية للخطر.

وكانت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء قد تفاعلت، بجدية كبيرة، مع تسجيل فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه دراجة نارية ثلاثية العجلات تقوم بمناورات استعراضية وخطيرة في الشارع العام بالقرب من مؤسسة تعليمية، حيث باشرت بشأنه أبحاثا مكنت من تحديد هوية السائق المشتبه فيه وتوقيفه.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تم إيداع الدراجة النارية المستعملة في هذا النوع من السياقة الخطيرة بالمحجز البلدي على ذمة البحث المتواصل في هذه القضية.

2024-05-08 / 15:10
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‫5 تعليقات

  1. هؤلاؤ البشر اصحاب الدراجات النارية سواء ثلاثية او صغيرة باتو يشكلون خطرا كبيرا علا المواطنين داخل المدن او خارحه

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  2. يجب من العدالة ان تحكم عليهم بالسجن الطويل مع الاشغال الشاقة هناك من اصيبو بمتل هاته الاستعراضات البهلوانية بعاهات مستدامة

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  3. لاحول الله ولا قوة الا بالله العلي العظيم نسال الله العفوة والعافية وان يبعد عنا وعنكم متل هؤلاء المستهترين وعديمي المسؤولية

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  4. اليوم يستعرض العابه البهلوانية علا دراجته النارية وغدا الله اعلم من سيكون دوره في قتله او اصابته بعاهة مستديمة لابد ان يعاقب علا فعلته هاته

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