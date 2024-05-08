الفنانة لمياء الزايدي تنعي والدها: “فقدت أصدق حب في حياتي”

هبة بريس – فن

نعت الفنانة لمياء الزايدي، والدها الراحل محمد الزايدي الذي توفي أول أمس الاثنين.

وقالت الزايدي في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “انستغرام”: “فقدت أعظم وأقوى وأصدق حب في حياتي.. أبي الغالي سيدي محمد أو كما كنت احب مناداتك بابا حبيبي”.

وأضافت: “رحمك الله أيها الرجل الطيب، الخلوق، الخدوم، المحترم، صاحب الوجه البشوش والإبتسامة الدائمة كنت نعم الأب و نعم الرجل المسؤول، كنت وسأظل فخورة بك وبنسبك وبسمعتك.. الله يرحمك و يغفرلك و يجعل مثواك الجنة ونعيمها أيها السند العظيم.. اللهم لا إعتراض على قضاء الله انت بيد الرحمان الرحيم، إلى أن نلتقي الحبيب ديالي… وداعا يا حب حياتي”