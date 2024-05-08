عمدة طنجة يعد بانهاء مشكل “الحفر بالطرقات “
اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس
عرّج عمدة مدينة طنجة، منير الليموري، في معرض حديثه أمام أعضاء المجلس الجماعي خلال دورة شهر ماي التي عقدت أمس الثلاثاء، على مشكل “الحفر بالطرقات” منتقدا السياق الذي أثير فيه الموضوع .
وقال منير الليموري، أن الحُفر التي كثر الحديث حولها في الآونة الأخيرة ليست بالجديدة ، مشيرا إلى أن التساقطات المطرية تسببت في ظهور بعض منها في عدد من المحاور الطرقية والشوارع بمدينة طنجة ، مؤكدا عزم الجماعة على انهاء هذه المشكلة تماشيا والأهداف المسطرة .
وكشف عمدة طنجة، عن اتفاق مع شركة لتهيئة الطرقات متوعدا بانهاء المشكل في غضون الأيام القليلة المقبلة. وأطلق نشطاء بطنجة في وقت سابق حملات ينددون من خلالها بالوضعية المزرية التي آلت إليها مجموعة من الأزقة والشوارع بالمدينة بسبب الحفر، للفت انتباه الجهات المسؤولة ومطالبتها بالإصلاح.
3 تعليقات
ما يزعج أكثر هو احتلال الملك العام وركن السيارات حيثما توافق مع رغبة السائق حتى ولو كان ممر الراجلين !وتصليح السيارات في الأزقة والشوارع وترك الزيوت تنساب على الطرقات وصباغتها حيثما اقتضت الحاجة !
Dans toute les routes depus le 1 jour de la route on voit bien une fissure qui commence au milieu de la route et grandis chaque jour,
Le laboratoire lpeé ne voit rien par hazard, c est honteu, les routes sont repares mais la fissure elle est tj la,
Sur autoróute ,,,,
En ville,,,
Meme probleme,
كاين بعض الحفر في بعض المدن لسنين متعددة. ازيد من 20 سنة.ولا احد فكر فيها. زيادة الحفر عندنا في الطرقات. وصباعة ممرات الراجلين مشروع عند لي معنيين بالأمر.