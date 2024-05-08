الداكي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي يتباحثان تعزيز التعاون

هبة بريس

أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، حسن الداكي، الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي، رئيس محكمة التمييز، عادل ماجد بورسلي، تركزت حول سبل تعزيز التعاون في المجالين القضائي والقانوني بين البلدين.

وأوضح السيد الداكي، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، أن اللقاء كان مناسبة للاطلاع على مجموعة من المعطيات التي تتعلق بالعمل في مجال العدالة ومجال القضاء بدولة الكويت، لاسيما الممارسات الفضلى التي تعمل بها وتعتمدها السلطة القضائية في هذا البلد الشقيق.

وأضاف أن هذه المباحثات، التي تأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين سواء في مجال العدالة أو غيرها، شكلت مناسبة لـ”وضع أسس ورؤى موحدة بين البلدين لمواجهة الجريمة بجميع أصنافها، لا سيما الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكذا توحيد العمل واعتماد آليات حديثة لمواجهتها لخدمة العدالة في بلدينا”.

من جانبه، أبرز السيد بورسلي، في تصريح مماثل، أن هذا اللقاء كان مناسبة لاستعراض قضايا تهم البلدين في مجال التعاون القضائي والقانوني، وتبادل الاجتهادات القضائية والأحكام، والاطلاع على التطورات التي شهدها البلدان على صعيد العمل في القضاء والنيابة العامة، والمستجدات المرتبطة بالتحقيق وتنفيذ الأحكام والتعاون في المسائل ذات الاهتمام المشترك بين السلطتين القضائتين الكويتية والمغربية .

وأكد المسؤول الكويتي أن زيارته للمملكة تجسد متانة وقوة العلاقات القائمة بين المغرب والكويت التي تعد “راسخة وثابتة ونفخر بها”.

وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي رئيس محكمة التمييز، أجرى في وقت سابق اليوم مباحثات مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، همت تبادل الخبرات وتقوية المهارات والإطلاع على الممارسات الفضلى في مجال التكوين والرقمنة والتحديث.