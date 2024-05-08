انزكان: إيداع شخصين السجن بعد اعتدائهما على موظف كهربائي

قضت المحكمه الابتدائيه بمدينة إنزكان بمؤاخذة شخصين، وحكمت عليهما بالسجن النافذ شهرين لكل واحد منهما، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع الصائر تضامناً، والإجبار في الأدنى.

ووفق مصادر مطلعة، فقد كان المتهمان قد أعتقلا شهر مارس الماضي، من طرف مصالح الشرطة بمدينة بيوكرى باقليم اشتوكة ، بعد ان إعتديا على مستخدم بالوكالة الإقليمية للكهرباء والماء، أثناء مزاولة عمله في قطع التيار عن الزبائن المتخلفين عن تسديد نفقات الإستهلاك، ما لم يرقهما، فحاولا ثنيه عن نزع عداداتهم، وبعد أخد ورد، دخلا معه في تلاسن تم شجار، استخدم فيه أحدهما قضيباً حديدياً ووجه له ضربة مباغتة على الرأس، أرسلته مدرجا في دمائه نحو مستعجلات المستشفى الإقليمي المختار السوسي .