هل انفصلت الفنانة أصالة عن زوجها فائق حسن ؟

هبةبريس – متابعة

قامت الفنانة السورية أصالة نصري، بحذف الصور التي تجمعها بزوجها العراقي فائق حسن، من صفحتها الرسمية على منصة “إنستغرام”.

وحذفت أصالة جميع الصور التي تجمعها بزوجها فائق حسن، الا انها مازالت تحتفظ بمتابعته على انستغرام.

وأثارت أصالة شكوك متابعيها الذين تساءلوا حول إمكانية انفصال الثنائي .