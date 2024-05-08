هل انفصلت الفنانة أصالة عن زوجها فائق حسن ؟
هبةبريس – متابعة
قامت الفنانة السورية أصالة نصري، بحذف الصور التي تجمعها بزوجها العراقي فائق حسن، من صفحتها الرسمية على منصة “إنستغرام”.
وحذفت أصالة جميع الصور التي تجمعها بزوجها فائق حسن، الا انها مازالت تحتفظ بمتابعته على انستغرام.
وأثارت أصالة شكوك متابعيها الذين تساءلوا حول إمكانية انفصال الثنائي .
5 تعليقات
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد
الله مستعان
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد
اللهم زد وبارك