البحراوي.. قاعة رياضية بمواصفات دولية وملعب رياضي يعززان البنية التحتية الرياضية للمدينة

مقالات ذات صلة
الروينة نايضة في جماعة فاس و سببها اقالة حميد…
2024-05-07 / 23:19
تطوان : المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني تخلد ذكرى 67…
2024-05-07 / 21:21
إمام مسجد ضــ.ـحية أخطر عملية “كريساج” بمنطقة عين الشق…
2024-05-07 / 21:19
رئيس اتحاد الزموري الخميسات “سمحت فأكثر من مليار وخاص…
2024-05-07 / 20:53
تأجيل دورة ماي العادية لجماعة مكناس لامتناع بعض أعضاء…
2024-05-07 / 19:22
تصريح إمام مسجد ضــ.ـحية أخطر عملية “كريساج” بمنطقة عين…
2024-05-07 / 18:36
مهنيون بقطاع الفلاحة يتحدثون عن أهمية تنظيم مجال بيع…
2024-05-07 / 18:26
استراتيجيات التعاون و النمو في صناعة الأحدية بين تركيا…
2024-05-07 / 17:54
بوريطة يستقبل نظيره البحريني من اجل التحضير للقمة العربية
2024-05-07 / 16:59
ندوة حول تعليم اللغة العربية بإيطاليا في “أفق” جديد…
2024-05-07 / 15:54