“التقدم والاشتراكية” يندد بتهديدات شَنٍّ هجوم بري على رفح

هبة بريس

جدَّدَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إدانته الشديدة لإمعان الكيان الصهيوني في جرائم حربه القذرة ضد الشعب الفلسطيني بغزة، في تَـــحَــدٍّ متغطرِس للعالَم.

وندد الحزب، بالتهديدات الصهيونية المتواصلة التي تُــــلَـــوِّحُ بِشَنٍّ هجومٍ بَرِّي على رفح، في سباقٍ مقيت وإجرامي نحو تدمير كل ما تبقى قبل الوصول الى أيِّ حل تفاوضي، بما من شأنه أن يؤدي إلى إبادةٍ حقيقية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

كما جدد مُطالبَتَه المجتمعَ الدولي ونداءَه للبلدان العربية، بالتحرك الناجع والسريع، من أجل فرض وقفٍ للعدوان الصهيوني البشع على غزة.

كما وجه حزبُ التقدم والاشتراكية تحيته العالية إلى الحركات الطلابية في الولايات المتحدة الامريكية وبعض البلدان الغربية الأخرى، على التظاهرات والوقفات الاحتجاجية والتضامنية العارمة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، معتبرا أن هذه الدينامية الأممية التضامنية مع القضية الفلسطينية، التي تُذَكِّرُ بلحظاتٍ نضالية تاريخية ومحطاتٍ تضامنية مجيدة، تُذْكِي الأملَ في فضح الطابع الاجرامي للكيان الصهيوني، وفي مساندة الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق تحرره الوطني من الاحتلال والعدوان.