ترويج الأقراص المخدرة يجر شخصين للاعتقال بطنجة
هبة بريس
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، ليلة الثلاثاء 07 ماي الجاري، من حجز 835 قرص مهلوس وإيقاف شخصين أحدهما من ذوي السوابق القضائية، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المؤثرات العقلية.
وقد جرى إيقاف المشتبه فيهما بحي العرفان أثناء استعدادهما لركوب حافلة للنقل العمومي صوب مدينة مكناس، متلبسين بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على 586 قرص مهلوس من نوع “إكستازي ” و 249 قرص مخدر من نوع ” ريفوتويل”، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرتين عن مصالح الشرطة القضائية لمدينة مكناس. وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
هذا وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
4 تعليقات
مثل هؤلاء الأشخاص المفسدين الذين افسدوا البلاد بجرائمهم اللاخلاقية يجب على السلطات القضائية ان تحكم عليهم بالاعدام فورا .
والله العظيم هؤلاء المفسدين خربوا عقول الشباب وضياع مستقبلهم وفي بعض الأحيان تؤدي هذه الحبوب المهلوسة إلى الوفاة المبكرة والاسباب واضحة وحسبنا الله ونعم الوكيل.
الإعدام ثم الإعدام وانتهى الكلام وهذا هو الحكم المستحق لهؤلاء المجرمين.
يجب على السلطات الأمنية البحث الدقيق من أجل القبض على رئيس العصابة مروج هذه الأقراص المخدرة والحكم عليهم بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة لانهم لم يرحموا بناتنا وابنائنا من هذه السموم القاتلة والمدمرة ماديا ومعنويا نفسيا حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم..