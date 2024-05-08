مستجدات ملعب طنجة.. أشغال المدرجات شارفت على الانتهاء و استقدام السقف لتغطيته

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يتابع المغاربة بشغف كبير مستجدات الملاعب الرياضية التي ستحتضن منافسات كأس إفريقيا لسنة 2025 التي تخضع لعملية تحديث واسعة النطاق ستجعلها تحفة و مفخرة لبلادنا.

من بين الملاعب التي تشملها عملية التحديث نذكر ملعب ابن بطوطة بطنجة، هذا الملعب الذي تم الرفع من طاقته الاستيعابية بإزالة الحلبة المطاطية و تشييد مدرجات إضافية مكانها.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد تم الانتهاء تقريبا من أشغال بناء المدرجات في أغلب جهات الملعب، ما عدا في الركن الأيسر و الأيمن للجهة الغربية حيث تم ترك فراغات بطول لا يتعدى العشرة أمتار.

هاته الفراغات وفق مختصين، تم تركها فارغة دون بناد مدرجات بها حتى يتم الانتهاء من عملية تسقيف الملعب بالنظر لكون التجهيزات الخاصة بعملية التسقيف ذات حجم كبير و تتطلب مساحة كبيرة لإدخالها للملعب.

و سيتم بعد الانتهاء من تركيب السقف، بناء تلك المساحات بطريقة تسمح بإضافة مدرجات أخرى مع تشييد بوابتين خارجيتين خاصتين بمنافذ الاغاثة6و سيارات الإسعاف.

من جهة أخرى، شرعت الشركة التي تم التعاقد معها لتغطية الملعب في استقطاب معداتها الضخمة و كذا التجهيزات التي ستلزمها في العملية عبر ميناء طنجة، و ماتزال العملية متواصلة وفق ما تم الاتفاق عليه مع الممونين.

كما أن عملية إزالة السقف القديم قد قاربت على نهايتها بعدما تم إزالة أكثر من 90 في المئة من السقف المعدني و تفكيكه في ظرف زمني أقل من المتوقع، مما سيسمح بتركيب السقف الجديد حتى قبل موعده المحدد.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن مركب طنجة قد يكون أولى الملاعب الجاهزة بعد الانتهاء الكلي من الأشغال، عكس باقي الملاعب التي تخضع للصيانة و التحديث كمركب محمد الخامس و ملعبي مراكش و أكادير و فاس، فيما تتواصل الأشغال بوتيرة سريعة في ملعب الرباط الذي سيكون جاهزا شهر مارس السنة القادمة.