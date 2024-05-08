“أسترازينيكا” تشرع في سحب لقاح كورونا من جميع أنحاء العالم

هبة بريس – وكالات

أعلنت أسترازينيكا، إنها بدأت بسحب لقاحها المضاد لمرض “كوفيد 19” من جميع أنحاء العالم بسبب “فائض اللقاحات المحدثة المتاحة” منذ تفشي الجائحة.

وذكرت الشركة أيضا أنها ستشرع في سحب تراخيص تسويق اللقاح فاكسيفريا داخل أوروبا، بحسب “رويترز”.

وأضافت الشركة “مع تطوير لقاحات متعددة ومتغيرة لكوفيد-19 منذ ذلك الحين، هناك فائض في اللقاحات المحدثة المتاحة”، مشيرة إلى أن هذا أدى إلى انخفاض الطلب على فاكسيفريا، الذي لم تعد تصنعه أو توفره.

ووفقاً لتقارير إعلامية، أقرت شركة الأدوية البريطانية السويدية في وقت سابق في وثائق محكمة بأن اللقاح يسبب آثارا جانبية مثل جلطات الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية.

وقدمت الشركة طلب سحب اللقاح في الخامس من مارس ودخل حيز التنفيذ، الثلاثاء، بحسب صحيفة “تليغراف”