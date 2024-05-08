طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بارتفاع درجات الحرارة مع طقس حار نسبيا إلى حار بكل من جنوب البلاد والجنوب الشرقي والسهول الداخلية.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية، خلال الصباح والليل، فوق السواحل الأطلسية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما فوق كل من منطقة طنجة والجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية وغرب المنطقة الشرقية والأطلس المتوسط.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 6 و10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا، وما بين 20 و25 درجة بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، وشرق السايس وداخل منطقة سوس. وستكون ما بين 10 و19 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.