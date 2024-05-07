“بين السخرية والسخط “..سياسي جزائري يستقبل سفيرة بريطانيا بالموز “المستورد”

2024-05-07 / 23:11
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أثار استقبال عبد القادر بن قرينة، رئيس حزب حركة البناء الوطني في الجزائر القريب من قصر المرادية ، لسفيرة المملكة المتحدة لدى الجزائر، سخرية كبيرة وسخطا عاما بمواقع التواصل الاجتماعي عبرت عنه أطياف مختلفة من الجزائريين .

استقبال عبد القادر بن قرينة، لسفيرة بريطانيا في الجزائر، شارون ووردل، لم يمر بشكل عادي بعدما استقبلها بكميات من الموز المستورد الذي وضع في صحون أمام مسؤولة دبلوماسية رفيعة المستوى ، كما ظهر علم المملكة البريطانية وهو مقلوب .

وعبر عدد من النشطاء الجزائريون المعارضون عن سخريتهم من طريقة استقبال مسؤول بلادهم لضيفته ، فيما اعتبر آخرون أن وضع الموز أمام المسؤولة البريطانية يفقتد للباقة الدبلوماسية ويعبر عن فقر المطبخ الجزائري .

2024-05-07 / 23:11
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‫2 تعليقات

  2. الشوهة. الموز. والكرافطة لا علاقة لها بالكامبلي.الطبلة لا علاقة لها بالكراسي.اي دولة هاته.

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