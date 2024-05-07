“بين السخرية والسخط “..سياسي جزائري يستقبل سفيرة بريطانيا بالموز “المستورد”
أثار استقبال عبد القادر بن قرينة، رئيس حزب حركة البناء الوطني في الجزائر القريب من قصر المرادية ، لسفيرة المملكة المتحدة لدى الجزائر، سخرية كبيرة وسخطا عاما بمواقع التواصل الاجتماعي عبرت عنه أطياف مختلفة من الجزائريين .
استقبال عبد القادر بن قرينة، لسفيرة بريطانيا في الجزائر، شارون ووردل، لم يمر بشكل عادي بعدما استقبلها بكميات من الموز المستورد الذي وضع في صحون أمام مسؤولة دبلوماسية رفيعة المستوى ، كما ظهر علم المملكة البريطانية وهو مقلوب .
وعبر عدد من النشطاء الجزائريون المعارضون عن سخريتهم من طريقة استقبال مسؤول بلادهم لضيفته ، فيما اعتبر آخرون أن وضع الموز أمام المسؤولة البريطانية يفقتد للباقة الدبلوماسية ويعبر عن فقر المطبخ الجزائري .
2 تعليقات
عقدة الموز ههههههههه
الشوهة. الموز. والكرافطة لا علاقة لها بالكامبلي.الطبلة لا علاقة لها بالكراسي.اي دولة هاته.