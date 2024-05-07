هل سيتوقف قطار البراق بسطات؟

محمد منفلوطي_ هبة بريس

هل سيتوقف القطار فائق السرعة ” البراق” بمحطة سطات؟ سؤال بات يتردد داخل أروقة المجتمع السطاتي، حتى أن الموضوع ذاته أخذ حيزا خلال دورة ماي العادية للمجلس الجماعي، بعد تقديم ودراسة العريضة المقدمة من لدن الشبكة الجمعوية للمواكبة والتقييم تتعلق بمحطة القطار فائق السرعة ” البراق” بسطات.

مشروع القطار فائق السرعة الجديد الذي سيربط القنيطرة بمراكش في مرحلة جديدة، يعتبر من المشاريع العملاقة التي أطلقها المكتب الزطني للسكك الحديدية بميزانية قيل إنها قُدرت ب 40 مليار درهم.

ويذكر، أن دورة ماي العادية بالمجلس الجماعي انعقدت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ضمن جدول أعمال تضمن 25 نقطة من بينها عرض حول القضايا الرائجة بين الدورتين، و عرض حول خدمات قطاع الصحة بمدينة سطات، ونقطة تتعلق بالدراسة والمصادقة على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين جماعة سطات وجامعة الحسن الأول، وأخرى تهم الدراسة والمصادقة على اتفاقية للشراكة والتعاون بين جماعة سطات ووزارة الشباب والثقافة والتواصل ” قطاع الثقافة ” في شأن إقامة أنشطة ثقافية وفنية بمدينة سطات. ونقطة أخرى تتعلق بتعديل اتفاقية الشراكة لتمويل وإنجاز قنطرة فوقية بممر السكة الحديدية بمدينة سطات على مستوى حي السماعلة وحي مفتاح الخير وأربع منشآت فنية لحذف الممرات المستوية في أطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، ونقطة أخرى تتعلق بالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة تتعلق بتمويل وإنجاز قنطرة بإقليم سطات. على مستوى حي البطوار وحي الفرح بمدينة سطات في أطار برنامج التنمية 2027-2022 الجهوية، ونقطة تتعلق بالدراسة والمصادقة على تعديل الاتفاقية المتعلقة باستغلال البناية الموجودة بالمجمع السكني سلطانة من طرف عصبة الشاوية دكالة لكرة القدم تحت تتبع ومواكبة المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ونقطة تتعلق بالدراسة و المصادقة على ملحق تعديلي رقم 1 لاتفاقية شراكة لتأهيل الملعب الملحق للمركب الرياضي بالجماعة الحضرية سطات من أجل تهيئة ملعب سيدي عبد الكريم بسطات، وكذا الدراسة والمصادقة على ميثاق المشاركة المواطنة في إطار برنامج تضافر لدعم المشاركة المواطنة، و المصادقة على الرأي الاستشاري الذي تقدمت به هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع حول وضع الولوجيات بالمرافق التابعة للجماعة، و المصادقة على انخراط جماعة سطات في ميثاق رؤساء المحليات والمدن للمناخ | والطاقة في منطقة حوض البحر الابيض COM.MED، و تقديم ودراسة العريضة المقدمة من لدن الشبكة الجمعوية للمواكبة والتقييم تتعلق بمحطة القطار فائق السرعة ” البراق” بسطات.

كما تم ادراج نقط أخرى تتعلق باتخاذ مقرر حول تدبير السوق الاسبوعي والمرافق التابعة له بطريقة التدبير المفوض وغيرها من النقط.