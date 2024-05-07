مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يتعلق بمناطق التسريع الصناعي

2024-05-07 / 21:46
0

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 56.23 بنسخ المادة 43 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 30 مستشارا برلمانيا وامتناع مستشارين اثنين عن التصويت دون تسجيل أي معارضة، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن أهم المقتضيات الواردة في مشروع هذا القانون تنص على أن الامتيازات الممنوحة بموجبه حصرية، ولا يمكن الجمع بينها وبين أي امتياز آخر ينص عليه قانون آخر في مجال تشجيع الاستثمار.

وأوضح الوزير، في كلمة تلتها نيابة عنه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الهدف الأساسي من نسخ المادة 43، يتجلى في تحقيق الملاءمة مع النصوص القانونية الجاري بها العمل، لاسيما مع مقتضيات القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار الذي لا يستثني مشاريع الاستثمار المنجزة في القطاع الصناعي من الاستفادة من نظام الدعم الأساسي للاستثمارمن جهة، ومقتضيات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي الذي نص على أن الدولة تسهر في المجال الجبائي على ترشيد التحفيزات الجبائية بالنظر لأثرها الاجتماعي والاقتصادي بما في ذلك تشجيع الاستثمار المنتج للقيمة المضافة والمحدث لفرض الشغل ذات جودة من جهة أخرى.

وتابع الوزير أن نسخ هذه المادة من القانون 19.94 يهدف كذلك إلى تحقيق الانسجام مع مقتضيات قانون المالية الجديد لسنة 2024 الذي تم بمقتضاه نسخ المادة 165 منه التي كانت تنص على عدم الجمع بين الامتيازات المخولة للمنشآت المقامة في مناطق التسريع الصناعي وبين أي امتياز آخر مقرر بأحكام تشريعية أخرى تتعلق بالتشجيع على الاستثمار.

2024-05-07 / 21:46
0

مقالات ذات صلة

وجدة .. تفكيك شبكة اجرامية متورطة في الغش في…

2024-05-07 / 23:30

“بين السخرية والسخط “..سياسي جزائري يستقبل سفيرة بريطانيا بالموز…

2024-05-07 / 23:11

هل سيتوقف قطار البراق بسطات؟

2024-05-07 / 21:52

تارودانت : جــ..ـريمة غريبة ..شيخ سبعيني أعمى يقــ..ـتل لص

2024-05-07 / 21:40

الفريق الحركي بمجلس النواب يطالب بادراج “تيفيناغ” في بطائق…

2024-05-07 / 21:34

تأجيل النظر في قضية ” التسمم الجماعي ” بمراكش…

2024-05-07 / 21:22

تقرير : عدد السجناء بالمغرب يبلغ مستوى قياسي بأزيد…

2024-05-07 / 21:16

سكوري : الحكومة ملتزمة بالعمل على استمرارية الحوارات الاجتماعية…

2024-05-07 / 21:05

الجيش الاسباني يجري مناورات بحرية عسكرية بمياه “البوران”

2024-05-07 / 21:00

إطلاق أول خط مباشر لشركة طيران كوت ديفوار يربط…

2024-05-07 / 20:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى