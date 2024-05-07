الفريق الحركي بمجلس النواب يطالب بادراج “تيفيناغ” في بطائق التعريف

دعا الفريق الحركي بمجلس النواب، الى ادراج اللغة الأمازيغية في بطائق التعريف الوطنية وذلك تفعيلا لطابعها الدستوري كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية للمملكة .

وطالب الفريق الحركي بمجلس النواب الى ادراج “تيفيناغ” في بطايق التعريف الوطنية من خلال مقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم المادتين 4 و5 من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وأضاف الفريق الحركي أن القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية حدد أقصى لتنزيل هذا المقتضى في عشر سنوات ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.