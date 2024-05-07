تارودانت : جــ..ـريمة غريبة ..شيخ سبعيني أعمى يقــ..ـتل لص

في جريمة قليلة الحدوث في العالم ، شيخ سبعيني ضرير ” اعمى ” قتل احد اللصوص ، لما دخل عليه إلى منزله بدوار أكرديس بجماعة سيدي احماد أعمر بإقليم تارودانت، ليلة الإثنين – الثلاثاء 07 ماي الجاري .

وفي تفاصيل هذه القضية المثيرة التي سوف تستدعي اجتهاد قضائي ، ان المتهم شيخ ” اعمى ” كان يعيش وحيدا بكوخ وسط حوش بالدوار المذكور، كان يتعرض بين الفينة والأخرى للهجوم من طرف الهالك بدافع السرقة، حيث كان هذا الاخير معروف في المنطقة بسلوكه العدواني والعنيف، رغم خضوعه مؤخرا للتجنيد الإجباري، إلا أنه ومباشرة بعد عودته رجع لعادته القديمة.

الشيخ السبعيني ولما ضاق ذرعا بسلوكيات الهالك، إضطر لإستخدام مسدس تقليدي كان قد صنعه منذ مدة طويلة عندما كان يشتغل لحاما بإحدى الورشات.

في ليلة الجريمة الشيخ السبعيني الأعمى تحوز المسدس ووضعه جانبا ، مستعينا بسمعه لاستقبال ضيفه الغير المرغوب فيه ليلتها ، وبمجرد ما وطأت اقدام اللص الهالك المنزل قام الشيخ بتحسس حركاته، وبعدما أمسك بكتفه أطلق رصاصة أصابت الهالك في صدره ليخرج من هول الصدمة يترنح إلى أن سقط وسط إطار مطاطي داخل الحوش المحيط بالكوخ.

وفي الصباح الباكر، وظنا منه أن اللص هرب، إتصلت احدى بنات الشيخ كعادتها للاطمئنان عليه ، طلب منها الأب زيارته خوفا من عودة اللص للإنتقام، حيث لبت إبنته الدعوة لتصدم من هول ما شاهدت بعدما وجدت اللص جثة هامدة داخل الحوش.

هذا، ومباشرة بعد توصلها بالخبر، هرعت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بأولاد تايمة مرفوقة بعناصر مسرح الجريمة والوقاية المدنية والسلطة المحلية لمكان الحادث، حيث تم القيام بالإجراءات القانونية ليتم بعدها نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بأولاد تايمة. كما تم توقيف الشيخ السبعيني الأعمى لمعرفة ملابسات الجريمة بإشراف من النيابة العامة المختصة.