تقرير : عدد السجناء بالمغرب يبلغ مستوى قياسي بأزيد من 102 ألف سجين

أوضح تقرير للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن عدد المعتقلين بلغ في متم سنة 2023 ما مجموعه 102 ألفا و653.

وأضاف تقرير المندوبية ان نسبة 37.56% منهم معتقلون احتياطيون، و44% مدانون بأقل من سنة ، مسيرة في ذات التقرير لسنة 2023 أن الشباب الأقل من 30 سنة يشكلون حوالي نصف المعتقلين (47.68%)، ولا تتجاوز نسبة الأحداث 1.22%، ونسبة المسنين 2.19%، ونسبة النساء 2.47%، في الوقت الذي يشكل فيه العازبون حوالي 63% من نسبة المعتقلين، والعاطلون 15.41%، والأميون 10.69%، والأجانب 1.48%.

وأردف تقرير المندوبية العامة لإدارة السجون أن 111ألفا و697 وافدا جديدا خلال 2023، حوالي 38 ألفا منهم توبعوا بجرائك القوانين الخاصة، وحوالي 31 ألفا بجرائم الأموال، وأزيد من 12 ألفا بجرائم مرتكبة ضد الأشخاص…