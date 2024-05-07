جماعة مكناس..تأجيل دورة ماي لهذه الأسباب

هبة بريس / مكناس

وسط دينامية تنموية تصاعدية امتنع بعض الأعضاء بجماعة مكناس في مقدمتهم موالين للرئيس جواد بحاجي عن حزب الاحرار بمقر الأوقاف صبيحة اليوم الثلاثاء، أثناء أشغال دورة ماي العادية لسنة 2024 للمجلس الجماعي.

هذه الدورة التي ترأس أشغالها الباشا ممثل السلطة المحلية و رئيس المجلس الجماعي للعاصمة الإسماعيلية جواد بحاجي ، تم تأجيلها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

من جهة أخرى، ستتم إعادة عقد هذه الدورة العادية، خلال الأيام القادمة، بناءً على القانون المنظم للمجالس و الجماعات طبقا للمادة 42 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات.

وصرح أحد الحاضرين لموقع ” هبة بريس” أن سبب عدم اكتمال النصاب القانوني، راجع لبعض الاعضاء بجماعة مكناس في مقدمتهم أعضاء موالين للرئيس من حزب الاحرار امتنعوا عن الحضور لدورة ماي سبق للرئيس أخنوش أن نبههم لا تهمهم مصالح الساكنة ولا تعليمات الرئيس ، جواد بحاجي لم يرضخ لمطالبهم الغريبة والفاهم يفهم يضيف متحدثنا ، الرئيس جواد بحاجي يشتغل في صمت بعدما كانت الجماعة مرتعا للجميع في المجالس السابقة ومطالب بفتح تحقيق ، الملك محمد السادس نصره الله وأيده يوصي بالتنمية و بمصالح المواطنين بالدرجة الاولى.

وأضاف ذات المصدر أن المجلس سيعقد جلسته في الاسبوع المقبل وإذا غاب نفس النواب سيحدد اجتماعا ثالثا بمن حضر.

ويشار أن المادة 42 من القانون التنظيمي 113.14 تقول أنه” لا تكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة ،وإذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة أيام على الأقل وخمسة أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للإجتماع الأول،ويعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة .

إذا لم يكتمل في الإجتماع الثاني النصاب القانوني المشار إليه أعلاه، يجتمع المجلس بالمكان نفسه وفي الساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين، يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة ، وكل تخلف للأعضاء عن حضور جلسات الدورة أو الإنسحاب منها لأي سبب من الأسباب خلال انعقادها ، لا يؤثر على مشروعية النصاب وذلك إلى حين انتهائها”.