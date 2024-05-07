بنموسى تعويضات رؤساء المؤسسات نهاية ماي الجاري

2024-05-07 / 19:00
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هبة بريس_ الرباط

في ظل الحديث عن التعويضات المرتبطة برؤساء المؤسسات التعليمية، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن عملية صرف التعويض عن الأعباء الإدارية ستتم نهاي شهر ماي أو قبل شهر يونيو المقبل.

ووصف بنموسى المرحلة الحالية بالمرحلة المفصلية المرتبطة بالنظام الأساسي الجديد الذي جاء بالعديد من المكتسبات الاستثنائية بهدف إعادة الاعتبار للمنظومة التعليمية.

بنموسى الذي كان يتحدث على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، قال إن ما يناهز 330 ألف موظف بقطاع التربية الوطنية استفادوا من مستحقاتهم المالية نهاية أبريل 2024، والبالغة 750 درهم شهريا.

 

 

2024-05-07 / 19:00
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