الملك يستقبل مبعوث العاهل السعودي حاملا رسالة لجلالته

2024-05-07 / 18:14
4

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، صاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وزير الدولة السعودي، عضو مجلس الوزراء، مبعوث صاحب الجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية حاملا رسالة من خادم الحرمين الشريفين لأخيه جلالة الملك.

ويندرج هذا الاستقبال الذي خص به جلالة الملك محمد السادس مبعوث العاهل السعودي ضمن تقليد التشاور بين البلدين حول القضايا الثنائية والإقليمية.

وخلال هذا الاستقبال، جدد جلالة الملك التعبير عن اعتزازه الكبير بروابط الأخوة الصادقة والتقدير المتبادل التي تربط العاهلين والأسرتين الملكيتين، وكذا العلاقات المتينة بين البلدين القائمة على التعاون البناء والتضامن الفاعل.

2024-05-07 / 18:14
4

مقالات ذات صلة

أزمة دواء سرطان الثدي تجر الحكومة إلى المساءلة

2024-05-07 / 19:26

جماعة مكناس..تأجيل دورة ماي لهذه الأسباب

2024-05-07 / 19:06

بعد عزل بودريقة…طلبات الترشيحات تتقاطر على مقاطعة مرس السلطان

2024-05-07 / 17:55

أخنوش يستقبل المدير العام لمنظمة العمل الدولية

2024-05-07 / 17:13

الرباط.. بوريطة يستقبل وزير خارجية مملكة البحرين

2024-05-07 / 15:21

أكادير : تنديد جديد بالأوضاع الكارثية اللانسانية بمخيمات تندوف

2024-05-07 / 13:22

صحيفة فرنسية: المغرب يستعد لدخول الدائرة المغلقة لمصنعي الطائرات…

2024-05-07 / 12:00

اليونسي: نقاش العدالة والتنمية اليوم يهم الإصلاح السياسي

2024-05-06 / 19:12

من سجن عكاشة..مبديع يقدم استقالته من البرلمان

2024-05-06 / 18:49

المحكمة الإدارية تعزل بودريقة من رئاسة مقاطعة مرس السلطان

2024-05-06 / 17:20

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى