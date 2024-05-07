بنموسى ينفي إيقاف الأساتذة بسبب مشاركتهم في “الإضراب”

هبة بريس – الرباط

نفى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إيقاف عدد من الأساتذة بسبب مشاركتهم في الإضراب.

وقال بنموسى في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء: “بخصوص الأساتذة الموقوفين، نبغي نوضح أنه لم يتم إيقافهم بسبب مشاركتهم في الاضراب، لكن بسبب ممارسات وسلوكات تمس بسمعة المؤسسات وحق التلاميذ في التمدرس.”

وأضاف الوزير قائلا: “هذا دور الادارة والوزارة، باش يكون توازن في الدفاع عن حقوق رجال ونساء التعليم من جهة وحقوق التلاميذ في المدرسة من جهة اخرى.”

وأشار الوزير، إلى عقد اجتماعات على صعيد لجان جهوية والتي اتخذت قرارات معظمها قضت بعودة غالبية الأساتذة لأقسامهم، في حين تم تقديم آخرين أمام المجالس التأديبية لاتخاذ القرارات اللازمة.