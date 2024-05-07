بنموسى: إقرار النظام الأساسي الجديد جاء بعد 20 سنة من النقاش

هبة بريس – الرباط

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن النظام الأساسي الجديد جاء بعدد من المكتسبات الاستثنائية والمهمة والتي تمهد الطريق للتنزيل الأمثل للإصلاح التربوي.

وذكر بنموسى في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أنه تم اقرار النظام الأساسي بعد مرور حوالي 20 سنة، وبعد مسار طويل من النقاش والحوار الجاد مع النقابات التعليمية.

وشدد الوزير، على أن غاية النظام تتمثل في الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمهنية لرجال ونساء التعليم، وتحسين ظروف اشتغالهم وتوفير الاجواء الايجابية لإصلاح المدرسة العمومية.