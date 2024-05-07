أبو عبيدة يعلن عن وفاة أسيرة إسرائيلية

2024-05-07 / 15:08
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هبة بريس_ الرباط

كشف الناطق الرسمي باسم كتائب عز الدين القسام أبوعبيدة، عن معطيات ومعلومات تفيد بوفاة الأسيرة الاسرائيلية “جودي فانشتاين”.

وقال أبو عبيدة إن الوفاة جاءت على خلفية إصابات خطيرة تعرضت لها الضحية أصيبت على إثرها بجروح بليغة رفقة أسير آخر بعد قصف قبل شهر.

وأضاف أبو عبيدة أن الأسيرة لقيت مصرعها لعدم تلقيها الرعاية الطبية المكثفة بسبب تدمير الجيش الاسرائيلي للمستشفيات في قطاع غزة على حد وصفه.

2024-05-07 / 15:08
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‫5 تعليقات

  5. إعادة مسلسل ابو عبيدة من جديد. بعد أن دمروا غزة وشردوا اخوانهم الفليسطينيين.
    خدام إيران وإسرائيل.

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