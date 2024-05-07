نصف سكان جهة سوس ماسة غير ملقحين ضد داء “بوحمرون”

2024-05-07 / 14:16
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نبه وزير الصحة خالد ايت طالب في جواب على اسئلة بخصوص انتشار داء بوحمرون ” بمناطق جهة سوس ماسة ، على ضرورة استدراك برنامج التلقيح ضد هذا الداء من اجل محاصرته.

وكشف ايت الطالب ان ” داء بوحمرون ” قد ظهرت بعد مرحلة انتشار مرض كوفيد، نتيجة عدم استكمال عدد من المواطنين لبرنامج التلقيح ضده”.

وأبرز آيت طالب أن انتشار هذا الداء، الذي يعد معدل انتشاره خطيرا إذ بإمكان شخص واحد مُصاب أن ينقل العدوى إلى 20 من الأشخاص الآخرين، “بدأ في منطقة تغازوت” شمال مدينة اكادير ، منبها إلى أن الأبحاث في هذا السياق أظهرت عدم تلقي 48.7 في المائة من ساكنة سوس ماسة للقاح المضاد لهذا الداء.

وأوضح أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على توعية المغاربة بضرورة استدراك برنامج التلقيح ضد “بوحمرون”؛ الأمر الذي ساهم في انخفاض عدد المصابين.

2024-05-07 / 14:16
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