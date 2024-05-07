عامل مكناس يقيم مأدبة غداء على شرف الساهرين على تنظيم وإنجاح الملتقى الدولي للفلاحة

ع محياوي _ هبة بريس

أقام عامل عمالة مكناس مأدبة غداء على شرف الساهرين على تنظيم وإنجاح الدورة 16 من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب والتي مرت دورته بامتياز هذه السنة .

هذا وقد حضر هذه المأدبة إلى جانب عامل عمالة مكناس ، كل من الكاتب العام لعمالة مكناس الذي يشتغل في صمت، رئيس جماعة مكناس الذي أعطى الكثير من طاقته لإنجاح هذه الدورة ، كما حضر هذه المأدبة رئيس مجلس عمالة مكناس ورئيس جماعة المشور الستينية وأعضاء مجلس جماعة مكناس، ووالي أمن مكناس والسلطات المحلية وشخصيات مدنية وعسكرية، والسيد المندوب الجهوي للفلاحة والسيد مندوب المعرض الدولي للفلاحة بالنيابة و الرئيس المدير العام لشركة Sipat والمدير العام لشركة النظافة ميكومار والسيد مدير شركة سيوز أطلس ممتلوا الجهات الداعمة وأطر عمالة مكناس ورؤساء الأقسام و المصالح الخارجية بجماعة مكناس.

ونوه السيد جواد بحاجي رئيس جماعة مكناس في كلمته الافتتاحية بالمجهودات الجبارة التي قامو بها كل من ولاية أمن مكناس والسلطات المحلية والقوات المساعدة والدرك الملكي وشركة النظافة ميكومار بالإضافة إلى الموظفين بالقسم التقني مصلحة التزيين والحفلات والانارة العمومية ومصلحة الصيانة وكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الدولي.

في آخر هذا الحفل تم توزيع جوائز تقديرية من طرف الشيد العامل على رؤساء الهيئات و الداعميين من قطاع خاص الذين كانت لهم الفضل والمساهمة في إنجاح الدورة السادسة العاشر للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب.