نشرة إنذارية: موجة حر مرتقبة بعدد من مناطق المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و44 درجة، ابتداء من الثلاثاء وإلى غاية يوم الجمعة المقبل، بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة، من الثلاثاء إلى الجمعة، بأسا – الزاك والسمارة وبوجدور وواد الذهب وأوسرد وطاطا.

كما يرتقب، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و40 درجة، غدا الأربعاء، بكل من الفقيه بن صالح ومراكش وبني ملال وقلعة السراغنة وسطات والرحامنة وشيشاوة وخريبكة والعيون.