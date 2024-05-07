أكادير : تنديد جديد بالأوضاع الكارثية اللانسانية بمخيمات تندوف

2024-05-07 / 13:22
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اختتمت بمدينة اكادير فعاليات الدورة الخامسة من المؤتمر الدولي الصحراء نموذج الأمم المتحدة بمشاركة دولية وازنة ممثلة في دبلوماسيين وإعلاميين وحقوقيين من عدة دول ناقشوا طيلة أيام المؤتمر مجموعة من القضايا الكونية التي تحظى بإهتمام أجهزة الأمم المتحدة كتدبير الأزمات وحل النزاعات الدولية والإقليمية الراهنة وتأثيرها على العلاقات الدولية، وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، قضايا اللجوء وادماج المهاجرين وغيرها من المواضيع الراهنة.

وندد المشاركون في المؤتمر الدولي بالوضعية غير الإنسانية بمخيمات تندوف مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ المحتجزين من بطش مليشيات الجزائر ومعها البوليساريو، مع ضرورة الضغط على الجزائر للسماح للمنظمات الدولية بالدخول بحرية الى مخيمات تندوف لتفقد أوضاع المحتجزين وإرغامها على السماح بإحصاء المحتجزين لقطع الطريق أمام التلاعب بالمساعدات الإنسانية والاتجار فيها.
من جهة أخرى نوه المشاركون بالجهود المبذولة من طرف المغرب لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من خلال مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي وقابل للتطبيق.

وضرب المشاركون في فعاليات الدورة الخامسة هذا المؤتمر الدولي السنوي الهام موعدا ضمن فعاليات الدورة السادسة التي سوف تنظم العام المقبل بمدينة أكادير.

2024-05-07 / 13:22
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