صحيفة فرنسية: المغرب يستعد لدخول الدائرة المغلقة لمصنعي الطائرات المسيرة

2024-05-07 / 12:00
2

هبة بريس – متابعة

كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن المغرب يستعد للانضمام إلى النادي المغلق للدول الأفريقية التي تصنع الطائرات العسكرية بدون طيار.

وأفادت الصحيفة نقلا عن مؤسس ورئيس الشركة الإسرائيلية BlueBird Aero Systems، أن وحدة إنتاج الطائرات بدون طيار، بدأت العمل في المغرب، مشيرا إلى أن العمل سيبدأ في المستقبل القريب.

وأضافت الصحيفة أن الطائرات من طراز WanderB وThunderB، مخصصة بشكل أساسي لمهام الاستطلاع والكشف عن الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وتابعت الصحيفة الفرنسية، أنه يمكن للمغرب الذي يتعاون على المدى الطويل مع العديد من الجيوش الأفريقية، أن يساعد في بيع طائرات بدون طيار مصنعة على أراضيه لدول الساحل ودول غرب أفريقيا التي لديها طلبات عاجلة بشأن القدرات الجوية.

2024-05-07 / 12:00
2

مقالات ذات صلة

متعدد الجنسيات يحل بالداخلة ويلتقي بعدد من المسؤولين

2024-05-07 / 20:18

أزمة دواء سرطان الثدي تجر الحكومة إلى المساءلة

2024-05-07 / 19:26

جماعة مكناس..تأجيل دورة ماي لهذه الأسباب

2024-05-07 / 19:06

الملك يستقبل مبعوث العاهل السعودي حاملا رسالة لجلالته

2024-05-07 / 18:14

بعد عزل بودريقة…طلبات الترشيحات تتقاطر على مقاطعة مرس السلطان

2024-05-07 / 17:55

أخنوش يستقبل المدير العام لمنظمة العمل الدولية

2024-05-07 / 17:13

الرباط.. بوريطة يستقبل وزير خارجية مملكة البحرين

2024-05-07 / 15:21

أكادير : تنديد جديد بالأوضاع الكارثية اللانسانية بمخيمات تندوف

2024-05-07 / 13:22

اليونسي: نقاش العدالة والتنمية اليوم يهم الإصلاح السياسي

2024-05-06 / 19:12

من سجن عكاشة..مبديع يقدم استقالته من البرلمان

2024-05-06 / 18:49

‫2 تعليقات

  1. اذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه
    فكل رداء يرتديه جميل
    لماذا تدنيس المغرب البلد الجميل ارضا وشعبا بقذارة التعاون مع الصهاينة

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى