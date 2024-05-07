حتى متم مارس.. تحويلات مغاربة العالم بلغت 27,44 مليار درهم

2024-05-07 / 10:43
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أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت ما يعادل 27,44 مليار درهم عند متم شهر مارس 2024، مقابل 27,55 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت انخفاضا نسبته 0,4 في المائة (ناقص 106 مليون درهم) مقارنة بالشهور الثلاثة الأولى من سنة 2023.

كما أوردت النشرة أن فائض ميزان مبادلات الخدمات انخفض بنسبة 11,6 في المائة إلى 29 مليار درهم، وذلك نتيجة لارتفاع واردات الخدمات بنسبة 17,6 في المائة، والتي فاقت الصادرات (زائد 2,2 في المائة).

وفي ما يتعلق بإيرادات السفر، فقد بلغت 23,72 مليار درهم عند متم مارس 2024، مقابل 24,99 مليار درهم قبل ذلك بسنة.

وفي المقابل، بلغت نفقات السفر 7,73 مليار درهم (زائد 38,6 في المائة). وبذلك بلغ فائض رصيد السفر 15,99 مليار درهم عند متم مارس الماضي.

2024-05-07 / 10:43
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