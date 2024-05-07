إيطاليا.. رحلة استجمام مهاجرة مغربية في جبال “فالتيلينا” تتحول إلى فاجعة مميتة

عبد اللطيف الباز- هبة بريس

لفظت مهاجرة مغربية، تقيم ببلدة اوليفيتو لاريو التابعة محافظة ليكو أنفاسها الأخيرة جراء سقوطها من المسار المخصص لتزحلق السياحي بجبال الألب فالتيلينا بمدينة بيما التابعة لدائرة نفوذ صوندريو شمال إيطاليا.

وأوضح أحد المرشدين السياحيين، في حديث لهبة بريس، أن الهالكة تبلغ 41 عاما تدعى ” غ م ” قررت مساء أول أمس أن تقوم بزيارة استجمام قمة جبلية ، على سطح البحر رفقة زملاء لها .

ووفق المصادر ذاتها، فقد وقع الحادث في المسار الانزلاقي في منشأة فلاي إيموشن الرياضية وهو مكان شهير يتدفق عليه السياح، نتيجة انفلات حزام الأمان ما تسبب انزلاقها من إرتفاع أربعين مترًا.

وإلى ذلك، تم نقل و إيداع جثة الهالكة إلى مستودع الأموات، بتعليمات من المدعي العام للجمهورية، من أجل معاينتها من طرف الطبيب الشرعي، لتحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الوفاة.

ونبه المرشد السياحي نفسه، عشاق الجبل إلى عدم التهور والمجازفة، أو الاستهانة بمخاطر الجبل وعدم الانضباط لتعليمات المرشدين.