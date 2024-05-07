طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي وداخل سوس وبالسهول غرب الأطلس.

وسيلاحظ أيضا تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق السهول الشمالية والوسطى، والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، في ما ستبقى الأجواء قليلة السحب أو صافية بباقي المناطق.

كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما فوق السواحل الوسطى والجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و10 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا، وما بين 17 و 21 درجة بكل من الجنوب الشرقي، والمناطق الوسطى وجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و 17 درجة في باقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستكون في ارتفاع. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، و قليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.