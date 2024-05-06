البيضاء : عصابة اجرامية ترهب ” فقيه ” امام إبنه وتسلبه أمواله تحت التهديد

2024-05-06 / 22:56
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اعترضت عصابة اجرامية ” فقيه وإبنه ” فجر الثالث من شهر ماي ،على مستوى حي مولاي عبد الله قرب حمام الشمس بحي عين الشق بمدينة الدار البيضاء ، بعدما كان متوجها لكتب القران المتواجد بالمنطقة ،لتدريس ابنه وأبناء الحي ، قبل ان يتفاجأ بأفراد العصابة تعترض طريقهما .

الفقيه بحسب شريط فيديو، تعرض لابشع الترهيب من افراد العصابة، والخطير ان ذلك تم امام أنظار ابنه، بعدما وضع افراد العصابة المنحدران من كاريان القاضي ابن إدريس ،للقاط حديدي على أذنيه، من اجل إرغامه على منح ما لديه من اموال، وخنقه امام ابنه في منظر رهيب من العصابة، وتفتيشه وتجريده من ممتلكاته.

الواقعة التي وصلت أخبارها إلى جل احياء عين الشق، وتفاعلت معها الساكنة بغضب، طالبت السلطات الأمنية بتعجيل توقيف العصابة الاجرامية وتقديمها للعدالة .

2024-05-06 / 22:56
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تعليق واحد

  1. الحكم بالاعدام فقط بدون نقاش اننا في دولة الحق والقانون وبامارة امير المومنين نصره الله

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