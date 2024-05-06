“رايان إير” تطلق خطا جويا جديدا بين طنجة وورزازات

أطلقت شركة الخطوط الجوية الأيرلندية (ريان أير) مؤخرا خطا داخليا بين ورزازات وطنجة، وذلك بمعدل رحلتين كل أسبوع .

وحطت طائرة من طراز بوينغ 737 بسعة 180 مقعدا، بمطار ورزازات قادمة من مطار طنجة-ابن بطوطة في أول رحلة على الخط الجديد . وتم بالمناسبة تنظيم حفل بمطار ورزازات الدولي بحضور مدير المطار، إسماعيل أغزاف، وعدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين.

وأشار أغزاف ، خلال الحفل، إلى أن الرحلة الافتتاحية لهذا الخط الداخلي الجديد قد حطت في مطار ورزازات وعلى متنها 120 مسافرا، مؤكدا أن هذه الخدمة الجديدة ستعزز الربط الجوي انطلاقا من هذا المطار.

وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مطار ورزازات استقبل أكثر من 10 آلاف مسافر في شهر مارس، بزيادة قدرها 12 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مشيرا الى أنه سيكون للخط الجديد وقع إيجابي على النشاط السياحي بالمنطقة.

وأعلنت شركة “ريان إير”، في دجنبر 2023، عن حصولها على الموافقة لتسيير رحلات داخلية بالمغرب. وفي إطار هذا التوسع، تطلق الشركة 11 خطا داخليا تربط 9 وجهات مغربية، هي أكادير والرشيدية والصويرة وفاس ومراكش ورزازات ووجدة وطنجة وتطوان.

وستساهم هذه الرحلات الجديدة في فك العزلة عن مناطق مثل ورزازات أو الصويرة أو الرشيدية، مع تمكين السياح الأجانب من تمديد إقاماتهم لزيارة مدن أخرى، وبالتالي تنشيط السياحة عبر جميع جهات المغرب. وتعتزم الشركة الإيرلندية، الأولى في أوروبا من حيث عدد الركاب، مضاعفة نشاطها السنوي بالمغرب ليصل إلى أكثر من 10 ملايين مسافر في أفق 2027، بحسب وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.