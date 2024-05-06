وزير النقل : ارتفاع عدد ضحايا حوادث السير من مستعملي الدراجات النارية
أفاد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن عدد الضحايا من فئة مستعملي الدراجات النارية سجل ارتفاعا بنسبة 31 في المائة، حيث بلغوا نحو 40 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير، بينما عرفت نسبة القتلى في فئة مستعملي السيارات انخفاضا بنسبة 30 في المائة.
وقال السيد عبد الجليل، في معرض جوابه على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “الحد من ارتفاع حوادث السير عبر الطرقات ببلادنا”، تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إن ارتفاع حوادث السير “مشكل شائك”، موضحا أنه لمواجهته تم وضع برنامج “الدراجة الآمنة”، والذي يتم تنزيله حاليا بمعية مختلف القطاعات المعنية.
وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج يشمل “توزيع 50 ألف خوذة واقية، وتنفيذ مخطط تواصلي تحسيسي وتوعوي لمستعملي الدراجات النارية، وتعزيز المراقبة الطرقية”، مضيفا أن تعزيز المراقبة الطرقية يتم عبر “تقوية عمل الوحدات المتنقلة التابعة للأمن الوطني، والتحضير لتفعيل مراقبة الدراجات النارية بواسطة الرادارات الثابتة، وتعزيز المراقبة على موزعي وبائعي الدراجات النارية”.
وأوضح السيد عبد الجليل أن الوزارة تعمل حاليا على “تقييم مخطط العمل الخماسي الأول 2017-2021، وإعداد مخطط جديد للفترة 2024-2030، يتماشى مع الأهداف الأممية المتمثلة في الخفض من عدد قتلى حوادث السير بنسبة 50 في المائة في أفق 2030″، مشيرا إلى أن إحصائيات السنوات الأخيرة لضحايا حوادث السير على المستوى الوطني، أظهرت استقرارا في عدد القتلى مقارنة مع سنة 2015 وهي السنة المرجعية للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
تعليق واحد
انا مواطن من طنجة و أكاد أجزم ان ما اعانيه يوميا من هواجس و ضغوطات تجنب اي احتكاك مع أصحاب الدراجات خو نفسه ما يعانيه مواطنو هذا الوطن.لكن الافضع هو ان سائقي الدرجات النارية لا يمتثلون لقوانين السير و لا للوحات التشوير خصوصا الاتجاه المعاكس!!
فوضى و لا اخلاق و هنا أتساءل يوميا هل من المفروض علينا ان نتحمل قلة الترابي و فشل فئة من شبابنا لمجرد اننا نمتثل للقوانين؟؟؟
الدراجات النارية اصبحت اليوم ثقلا على الجميع بما في ذلك رجال الأمن لان حملات المراقبة مستمرة لكن الافة اكبر من ذلك!!
اليوم اظن ان وضعية سوق الشغل في وطننا تحتم مراجعة الأوراق لان القبول بمهن موسمية على حساب أمن المواطن هو مساهمة في خلق فوضى لوطن بستعد لاحتضان كأس العالم!!