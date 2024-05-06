الكونغرس الأمريكي يدرس إمكانية بيع “درونات “للمغرب

2024-05-06 / 20:38
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كشفت تقارير دولية عن تفاوض بين المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية لشراء طائرات بدون طيار من نوع “سي جارديان” المتطورة.

وقالت التقارير ذاتها أن أعضاء الكونغرس الأمريكي بصدد مناقشة الموضوع في الأيام المقبلة، بعدما منحت وزارة الخارجية الأمريكية الإذن ببيع أربع وحدات إلى المغرب.

وأوضحت التقارير إن نطاق الطائرات بدون طيار الأربع من نوع “MQ-9B Sea Guardian” ، التي تنتجها الشركة الأمريكية “General Atomics”، يبلغ حوالي 11000 كيلومتر حيث يمكن التحكم في هذه الطائرة من المحطات الأرضية، وهي قادرة على الطيران لمدة 40 ساعة على ارتفاعات تصل إلى 50000 قدم، ويمكن تسليحها بالقنابل والصواريخ الذكية، بالإضافة إلى معدات المراقبة والاستطلاع.

2024-05-06 / 20:38
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