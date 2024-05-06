سبتة..الشروع في شفط زيوت النفط المتسربة من سفينة الى مياه البحر

2024-05-06 / 20:13
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كشفت السلطات المحلية في سبتة، أن الفرق البيئية شرعت في شفط زيوت النفط التي تسربت من خزانات سفينة جراء شرخ الى مياه بحر سبتة المحتلة.

وقالت الصحافة المحلية بسبتة المحتلة إن الفرق البيئية بعد محاصرة الوقود في إحدى زوايا الميناء، شرعت حاليا في شفطه من أجل تنقية المياه.

واستنفر تسرب كمية من الوقود في مياه ساحل سبتة المحتلة، من خزان سفينة سلطات سبتة المحتلة .ووفق الصحافة المحلية بسبتة المحتلة فقد تعرضت سفينة لحادث، أسفر عن تسرب كمية كبيرة من زيوت الوقود لمياه البحر حيث عملت الفرق البيئية الإسبانية، على وقف التأثيرات السلبية لحادث تسرب زيت الوقود في مياه البحر.

وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن سفينة تحمل اسم “K ONSET” تعرضت لحادث في إحدى خزاناتها، أدى إلى تسرب حوالي 25 ألف لتر من زيت الوقود على مقربة من ميناء سبتة المحتلة، وفق تقديرات السلطات الإسبانية.

2024-05-06 / 20:13
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