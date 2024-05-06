الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة الأمير بدر بن عبد المحسن
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، على إثر وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود.
ومما جاء في برقية جلالة الملك “تلقيت بتأثر كبير نبأ وفاة المشمول بعفو الله تعالى ورضاه، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود، الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا”.
وأضاف جلالة الملك “وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب لكم، ومن خلالكم لكافة أفراد أسرتكم الملكية الجليلة، عن أحر التعازي وأصدق المواساة في هذا المصاب الأليم، داعيا العلي القدير أن يشمل فقيدكم المبرور بكريم رضوانه ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهمكم عن رحيله جميل الصبر وحسن العزاء”.
ومما جاء في هذه البرقية أيضا “وتفضلوا، خادم الحرمين الشريفين وأخي الأعز الأكرم، بقبول أخلص مشاعر تعاطفي، مشفوعة بأسمى عبارات مودتي وتقديري”.
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بدورنا نرفع أسمى التعازي والمواساة إلى الشعب السعودي أثر وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عن سيئاته إنا لله وإنا إليه راجعون.
تربطنا علاقة مثينة بين البلدين الشقيقين السعودية والمغرب نشاركهم في السراء والضراء وصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده سباقا في مساندة الشعب السعودي أثر وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
برقية تعزية من طرف ملكنا الغالي والعزيز تدل على أن المغرب شعبا وملكا يساند المملكة العربية السعودية في مصابها الجلال إثر وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن تغمده الله بواسع رحمته إنا لله وإنا إليه راجعون.
كل نفس ذائقة الموت اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
الموت لا تختار بين الغني والفقير ومن عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، إنا لله وإنا إليه راجعون.