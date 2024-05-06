باب سبتة: حجز كمية مهمة من مادة “المعسل” داخل سيارة خفيفة

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

تتواصل العمليات المكثفة التي تقوم بها عناصر الجمارك بتنسيق مع رجال الأمن قصد محاربة إغراق السوق الوطنية بالمواد المهربة خاصة تلك التي تدخل في حماية الصحة العامة كأنواع التبغ والمواد الكحولية ذات الطلب المتزايد لدى المستهلك المغربي.

وفي هذا الإطار تمكنت عناصر الجمارك زوال اليوم الإثنين من حجز ما مجموعه 175 كيلوغرام من مادة “المعسل” التي كانت ستجد طريقها إلى التراب الوطني لولا يقظة رجال الجمارك وخبرتها في التعاطي مع مثل هذا النوع من التهريب المنظم الذي تحتكره مافيات كبيرة لها إرتباطات مع أرباب مقاهي “الشيشة” شمال المملكة وفي عدة مدن أخرى.

وارتبط تهريب هذه المادة موازاة مع إنتشار أوكار “الشيشة” بشكل فظيع في كل من مدن طنجة، الرباط، الدار البيضاء، إذ أصبحت تكتسي طابع الطلب المتزايد وقلة العرض واحتكار شبكات منظمة تقوم بترويجه لوسطاء آخرين.

وتقدر القيمة المالية لما تم حجزه حسب السوق الوطنية بحوالي 16 مليون سنتيم، إذ تمت مصادرة المحجوز لفائدة إدارة الجمارك التي ستشرف بدورها على إتلافه في إطار عمليات مماثلة تسهر عليها لجان مختلفة تابعة لكل المصالح.

يذكر أن المعبر الحدودي “باب سبتة” شكل نقطة سودوية في ما مضى ولعقود طويلة،إذ كانت سببا في إغراق السوق الوطنية بالمواد المهربة علاوة على فتح شهية القنوات العالمية لتسليط الضوء على الظاهرة وانعكاساتها السلبية على الإقتصاد الوطني ، أما اليوم فلم يتبقى من هذا المعبر سوى الإسم بفضل السياسة المنتهجة من طرف الدولة في القطع مع الماضي وجعله ممرا للمسافرين الوافدين والمغادرين.