اليونسي: نقاش العدالة والتنمية اليوم يهم الإصلاح السياسي

2024-05-06 / 19:12
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

كشف الدكتور الجامعي وأستاذ القانون الدستوري و عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية عبد الحفيظ اليونسي، ( كشف) عن تصور الحزب خلال الفترة المقبلة والتي تهم تحيين المعطيات من خلال نقاش هادف وهادئ يروم الإصلاح السياسي.

وقال اليونسي إن اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية، يتمحور حول البرنامج العام للحزب، وأن جميع النقاشات في الصدد انصبت حول ذات الموضوع لأنه يهم بالأساس الدولة والمجتمع ككل، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية بصدد تحيين رؤيته لكل هذه المعطيات.

وأضاف ليونسي من خلال الصفحة الرسمية لحزب المصباح، أن هناك وجهات نظر متعددة وقد تكون مختلفة، والتي في نهاية المطاف ستنتج وثيقة ستُعرض على المؤتمر الوطني المقبل للمصادقة عليها.

2024-05-06 / 19:12
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تعليق واحد

  1. إذا كانت الإصلاحات المقصودة هي من نوعية التي رأيناه في العهد البائد لبنكيران وخليفته العثماني فلا حاجة لنا بها ونعوذ بالله من هذا الحزب البئيس..

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