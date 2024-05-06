من سجن عكاشة..مبديع يقدم استقالته من البرلمان

2024-05-06 / 18:49
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هبة بريس_ الرباط

في خطوة كانت متوقعة، قدم الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية محمد مبديع استقالته مم عضويته بمجلس النواب.

جاء ذلك على هامش أشغال الأسئلة الشفهية لمجلس النواب اليوم، حين توصلت رئاسة المجلس باستقالة مبديع الذي يوجد وراء القضبان بسجن عكاشة بالبيضاء.

وكان مبديع قد تم عزله من رئاسة المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح، على خلفية تهم فساد.

 

 

2024-05-06 / 18:49
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تعليق واحد

  1. هههه عاد قدم الاستقالة، في الواقع واللي لازم يكون هو في اليوم الذي تقرر متابعته يفصل ويطرد من البرلمان ،عجيب السيد قدني السجن وباقي برلمان والله اعلم يتقاضى أجرته السمينة.

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