وزير النقل يعد بتوفير وسائل نقل إضافية خلال فترة “عيد الأضحى”
هبة بريس – الرباط
أكد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أن حركة التنقل بين المدن تعرف ارتفاعا مهما خلال فترة عيد الاضحى.
وتحدث الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، تسجيل إقبال استثنائي على وسائل النقل الجماعي وخاصة الطرقي.
وشدد عبد الجليل، على أن الوزارة تعمل على توفير وسائل نقل إضافية لتلبية هذه الحاجيات الاستثنائية، مشيرا إلى أنه وبهدف ضمان شروط أمن وسلامة المواطنين ، يتم إخضاع الحافلات المرخصة لمراقبة الحالة الميكانيكية وتعزيز وتشديد المراقبة على حافلات النقل العمومي للمسافرين بين المدن من طرف جميع المصالح المختصة.
تعليق واحد
اغلب المغاربة ينتظرون إعفاء الفلاح من تسمين الخرفان و إعفاء المواطنين من الاضحية هذه السنة و ذلك بإلغاء ذبح الاضاحي هذه السنة
و هذا سيعطي أجل إضافي لاسترجاع المغرب طاقته ليحقق الاكتفاء الذاتي من الغنم و الابقار عوض الاستراد كل سنة