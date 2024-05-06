وزير النقل يعد بتوفير وسائل نقل إضافية خلال فترة “عيد الأضحى”

هبة بريس – الرباط

أكد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أن حركة التنقل بين المدن تعرف ارتفاعا مهما خلال فترة عيد الاضحى.

وتحدث الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، تسجيل إقبال استثنائي على وسائل النقل الجماعي وخاصة الطرقي.

وشدد عبد الجليل، على أن الوزارة تعمل على توفير وسائل نقل إضافية لتلبية هذه الحاجيات الاستثنائية، مشيرا إلى أنه وبهدف ضمان شروط أمن وسلامة المواطنين ، يتم إخضاع الحافلات المرخصة لمراقبة الحالة الميكانيكية وتعزيز وتشديد المراقبة على حافلات النقل العمومي للمسافرين بين المدن من طرف جميع المصالح المختصة.