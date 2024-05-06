وزير النقل يعد بتوفير وسائل نقل إضافية خلال فترة “عيد الأضحى”

2024-05-06 / 17:50
0

هبة بريس – الرباط

أكد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أن حركة التنقل بين المدن تعرف ارتفاعا مهما خلال فترة عيد الاضحى.

وتحدث الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، تسجيل  إقبال استثنائي على وسائل النقل الجماعي وخاصة الطرقي.

وشدد عبد الجليل، على أن الوزارة تعمل على توفير وسائل نقل إضافية لتلبية هذه الحاجيات الاستثنائية، مشيرا إلى أنه وبهدف ضمان شروط أمن وسلامة المواطنين ، يتم إخضاع الحافلات المرخصة لمراقبة الحالة الميكانيكية وتعزيز وتشديد المراقبة على حافلات النقل العمومي للمسافرين بين المدن من طرف جميع المصالح المختصة.

2024-05-06 / 17:50
0

مقالات ذات صلة

اليونسي: نقاش العدالة والتنمية اليوم يهم الإصلاح السياسي

2024-05-06 / 19:12

من سجن عكاشة..مبديع يقدم استقالته من البرلمان

2024-05-06 / 18:49

النيابة العامة تأمر بفتح تحقيق في مصرع طفلين غرقا…

2024-05-06 / 17:43

وزير الصحة: “المريض النفسي يمكن يتعالج فدارو”

2024-05-06 / 16:14

وزير الصحة: “عندنا 6 أطباء فقط متخصصين في التشريح…

2024-05-06 / 15:59

استقرت في درهم واحد.. أسعار البيض تسجل انخفاضا ملحوظا

2024-05-06 / 12:39

هل تتحرك سلطات مدينة سلا الجديدة لتحرير الملك العمومي…

2024-05-06 / 12:17

تركوا ” الطّاليان” واختاروا بني مسكين لتطوير سلالة الصردي”…

2024-05-06 / 11:10

إيداع منتدب قضائي اختلس 350 مليون من صندوق محكمة…

2024-05-06 / 10:58

البيضاء.. لصان يعتديان على “فقيه” بالشارع العام

2024-05-06 / 10:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى