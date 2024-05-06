النيابة العامة تأمر بفتح تحقيق في مصرع طفلين غرقا بشيشاوة

أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، بإجراء تشريح طبي على جثتي طفلين لقيا مصرعهما غرقا أول أمس السبت، لكشف السبب الحقيقي للوفاة، واستثمار ذلك في الأبحاث الجارية من قبل الدرك الملكي .

وأفادت مصادر مطلعة، بأن جثة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بدوار أرطال بجماعة انفيفة بإقليم شيشاوة، تم انتشالها من بركة مائية، بعد تعرض الهالك للغرق بالقرب من منزل أسرته في ظروف غامضة.

وفي اليوم ذاته، تم انتشال طفل آخر يبلغ من العمر 10 سنوات، من صهريج مائي يوجد بضيعة فلاحية في ملكية ذويه قبل أن يلقي حتفه غرقا في الطريق قبل وصوله إلى مستشفى محمد السادس بشيشاوة.