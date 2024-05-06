المحكمة الإدارية تعزل بودريقة من رئاسة مقاطعة مرس السلطان

هبة بريس – الرباط

وافقت المحكمة الإدارية بالبيضاء، يومه الاثنين، على طلب عامل عمالة مرس السلطان الفداء، بعزل رئيس مقاطعة مرس السلطان محمد بودريقة من منصبه.

وقضت المحكمة بعزل بودريقة من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، بعد معاينة تغيبه عن مقر عمله لأزيد من 3 أشهر.

هذا وكان عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، قد أشعر محمد بودريقة رئيس مجلس مقاطعة مرس السلطان، قبل أيام، بضرورة تبرير انقطاعه عن مزاولة مهامه منذ 10 يناير الماضي، ومنحه أجل 7 أيام لإستئناف عمله ابتداء من تاريخ المراسلة قبل اتخاذ قرار عزله.