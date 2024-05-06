ايت ملول : إصابة 3 عمال في حادث سير
أصيب 3 عمال صباح اليوم الإثنين 6 ماي الجاري ، إصابات متفاوتة الخطورة ،في حادث تصادم حافلة بحافلة اخرى ، بمدارة طرقية بمدينة ايت ملول بسبب السرعة .
وقد تلقت المصالح الأمنية بايت ملول إخطارا من الوقاية المدنية ، بحادث تصادم حافلة لنقل عمال محطة التلفيف ” كواليتي بين الكائن مقرها بحي أزرو ، بحافلة اخرى بالقرب من مدارة طرقية بنفس المدينة .
انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة، إلى مكان الحادثة، ليتم نقل العمال الثلاثة ” رجل وامرأتان ” المصابين إلى المستشفى المحلي ، لتلقي العلاجات ، غير ان ” عطب ” بجهاز الفحص بالأشعة ، غير مشغل مند أسابيع ، اضطر بشركة العمال ، نقلهم من جديد بواسطة سيارة اسعاف تابعة للشركة لإحدى المصحات الخاصة لتلقي العلاجات .
6 تعليقات
نتيجة السرعة المفرطة التي تسببت في إصابة ثلاثة جرحى متفاوتة الخطورة لماذا هذه السرعة القاتلة.
يا أصحاب سائقين الشاحنات ألا تفكرون في أرواح الركاب ؟؟؟؟؟ سؤال يتطلب إجابته من طرف السائقين ؟؟؟
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لماذا هذآ التهور في السياقة وعدم التركيز حتى يذهبوا ضحيتها الراكبين مماتسبب لهم إما الموت او الإعاقة الحركية لقدر الله ، لآ داعي للسرعة!!!
في الثأني السلامة وفي العجلة الندامة ؛ نتمنى الشفاء العاجل لكل من أصيب بهذه الحادثة الأليمة التي أصيب بها ثلات اشخاص باصابة متفاوتة الخطورة.
يجب الحيطة والحذر من الطريق وخاصة نحن اليوم في آخر يوم من العطلة تكون الطرقات مليئة بالسيارات و الشاحنات والحافلات ويكون فيها الاكتضاض لهذا يجب علينا التسامح في الطريق ولا داعي للعناد.
احترموا علامات التشوير ولا داعي للتهور في السياقة حتى تنجوا من مخاطر الطريق.