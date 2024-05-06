ايت ملول : إصابة 3 عمال في حادث سير

أصيب 3 عمال صباح اليوم الإثنين 6 ماي الجاري ، إصابات متفاوتة الخطورة ،في حادث تصادم حافلة بحافلة اخرى ، بمدارة طرقية بمدينة ايت ملول بسبب السرعة .

وقد تلقت المصالح الأمنية بايت ملول إخطارا من الوقاية المدنية ، بحادث تصادم حافلة لنقل عمال محطة التلفيف ” كواليتي بين الكائن مقرها بحي أزرو ، بحافلة اخرى بالقرب من مدارة طرقية بنفس المدينة .

انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة، إلى مكان الحادثة، ليتم نقل العمال الثلاثة ” رجل وامرأتان ” المصابين إلى المستشفى المحلي ، لتلقي العلاجات ، غير ان ” عطب ” بجهاز الفحص بالأشعة ، غير مشغل مند أسابيع ، اضطر بشركة العمال ، نقلهم من جديد بواسطة سيارة اسعاف تابعة للشركة لإحدى المصحات الخاصة لتلقي العلاجات .