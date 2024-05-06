ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ 4 ﻣﺪارس ﺑﺠﻬﺔ اﻟﻨﺎﻇﻮر – اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻦ “ﻛﻞ ﻓﺮع ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﺘﺄﻫﻴﻞ ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻘﺮوي”، ﺳﻬﺮت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ أرﺑﻊ ﻣﺪارس ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺠﻬﺔ اﻟﻨﺎﻇﻮر-اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ.

وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ﺗﺠﺴﻴﺪا ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺸﻌﺒﻲ واﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷوﻟﻲ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺑﺎﻟﺪرﻳﻮش.

وﻗﺪ ﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺪارس ﻣﺎورو، وﻋﻠﻮاﻧﺔ، وﺗﻴﻜﺎرﻣﻴﻦ، وﻟﻐﺪﻳﺮة اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻮﻓﺮ ﻇﺮوﻓﺎ ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪة 150 ﺗﻠﻤﻴﺬا وأﺳﺎﺗﺬﺗﻬﻢ.

وﻫﻢ ﻫﺬا اﻟﻮرش أﺷﻐﺎل اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻷﺳﻘﻒ، واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﺮب اﻟﻤﻴﺎه، واﻟﺼﺒﺎﻏﺔ، وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، وإﺻﻼح اﻟﻤﺮاﺣﻴﺾ.

ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﻐﺪﻳﺮة، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﺒﻌﺪﻫﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ، ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﻜﻦ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة.

وﻳﺮوم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ “ﻛﻞ ﻓﺮع ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﺘﺄﻫﻴﻞ ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻘﺮوي” اﻟﺬي ﺗﻢ إﻃﻼﻗﻪ ﻓﻲ 2015 ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮوف اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻷﺳﺎﺗﺬة، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺷﺒﻜﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ.

وﻟﺤﺪود اﻵن، اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 17 ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ 2600 ﺗﻠﻤﻴﺬ وﺗﻠﻤﻴﺬة ﺑﺠﻬﺎت ﺑﻨﻲ ﻣﻼل-ﺧﻨﻴﻔﺮة، وﻃﻨﺠﺔ ﺗﻄﻮان، وﻣﺮاﻛﺶ-أﺳﻔﻲ، وﻓﺎس-ﻣﻜﻨﺎس، وﺳﻮس-ﻣﺎﺳﺔ، واﻟﺮﺑﺎط-ﺳﻼ-اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة.

وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ذات اﻷﺛﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻘﻮي، ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺗﺠﺴﻴﺪﻫﺎ ﻟﻘﻴﻢ اﻟﻘﺮب واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻋﺒﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺒﻼدﻧﺎ.